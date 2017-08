‘Als er nu niet wordt geïnvesteerd, krijgen we over tien jaar écht spijt’

,,In bijvoorbeeld Parijs en het Ruhrgebied wordt de laatste tijd veel geïnvesteerd, in ons gebied, Rotterdam – Den Haag zitten we nu nog goed met de haven en Rotterdam The Hague Airport, maar als we niet oppassen worden we links en rechts ingehaald”, legt Unck uit.



Zijn plannen worden gesteund door vervoersbedrijven als de HTM, Connexxion, de NS en zelfs de wielerbond. ,,De mobiliteitsalliantie opereert nu zo’n twee jaar met hetzelfde doel: samenwerken aan een bereikbaar Nederland, ieder vanuit zijn eigen specialiteit. Zo in de aanloop naar het nieuwe kabinet is het belangrijk dat we nog eens aangeven hoe belangrijk het is om te blijven investeren.”



De laatste jaren is er vooral bezuinigd op het openbaar vervoer. De invloed van de metro tussen Rotterdam en Den Haag is desondanks wel gegroeid. ,,Die groei heeft veel invloed op het gebied. Er komen op een stuk grond in de buurt van de metro meer huizen en bedrijven bij. Lijn E is een behoorlijk succesvolle, maar we beginnen nu wel te zien dat het ook daar te druk is in de spits.”