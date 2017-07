Golden retriever Storm haalt hertje op het droge

Tijdens het uitlaten kwam de hond van een New Yorkse man wel het een hele bijzondere 'vondst' aangezet: een jong hert. Het beest was op onbekende wijze in een meer terechtgekomen, en door het adequate optreden van de hond en zijn baasje kon het gered worden van de verdrinkingsdood. Een dierenarts heeft zich ontfermd over het beestje.