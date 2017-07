Groningen, Tilburg, Deventer en Wageningen mogen beginnen met experiment met soepelere bijstand

De gemeenten Utrecht, Wageningen, Groningen en Tilburg en hun universiteiten kondigden in 2015 aan een onderzoek te willen beginnen met de 'regelarme bijstand'. Zo kan worden achterhaald of bijstandsgerechtigden actiever worden als gemeenten soepeler met hen omgaan, bijvoorbeeld als zij niet worden gedwongen om te solliciteren of als er geen tegenprestatie van hen wordt verwacht. Ook was het idee dat zij zouden mogen bijverdienen.



De vier vormen de kopgroep van in totaal 25 Nederlandse gemeenten die staan te trappelen om hiermee te gaan experimenten: wie weet gaan bijstandsgerechtigden wel beter hun best doen als ze vrijer worden gelaten. 'We weten het eigenlijk niet, het is nooit goed onderzocht', zegt onderzoeker Timo Verlaat van de Universiteit Utrecht. En juist dat maakt dit onderzoek zo interessant.