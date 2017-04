Helmond verdeeld: 'Geen fan van PVV, maar blijkbaar markt voor'

In Helmond was de PVV bij de jongste Tweede Kamerverkiezingen de tweede partij, net achter de VVD (21 om 20,6 procent van de stemmen). De lokale partijen reageren verdeeld op het nieuws dat de partij van Geert Wilders in zestig gemeenten mee wil gaan doen.

Quote Lokale politiek is een stuk pragmatischer dan de landelijke politiek. Maar met de PVV samenwerken, dat zie ik nog niet gebeuren Hans Verbakel, SP Hans Verbakel, raadslid SP: ,,Ik ben geen fan van de PVV, maar als die partij straks meedoet, is dat een gegeven.''



Een concurrent? ,,Volgens onderzoek van Ipsos heeft de PVV bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen minder dan een halve zetel weggehaald bij de SP en meer bij de VVD en de PvdA. Voor wat het waard is. De PVV is wel een beetje onze concurrent, denk ik. En dat er onvrede heerst, zie ik ook. De kunst is om die weg te nemen en mensen ervan te overtuigen níet op de PVV te stemmen maar op ons. In Helmond zijn wij ook nog altijd groot, naast de VVD en de PVV.''



In een coalitie met de PVV? ,,Dat zie ik niet snel gebeuren. Lokale politiek is een stuk pragmatischer dan de landelijke politiek. Zo zitten wij in Helmond in een college met de VVD. Maar met de PVV samenwerken, dat zie ik nog niet gebeuren.''

Geen last

Cor van der Burgt, fractievoorzitter VVD: Een concurrent? ,,De PVV haalt overal stemmen weg. In Helmond zijn wij ook sterk; we zijn bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen de grootste geworden, terwijl dat bij eerdere verkiezingen een paar keer de PVV was. Ik denk dat wij er het minste van gaan lijden als de PVV hier gaat meedoen. Vooral de SP en de lokale partijen gaan er last van krijgen, denk ik.''

In een coalitie met de PVV? ,,Op voorhand sluit ik niemand uit. Het zal er heel erg van afhangen hoe de PVV zich hier presenteert. Wij moeten hen beoordelen op de Helmondse situatie. Ja, er is veel onvrede in de stad. Daar moeten we als politiek iets mee.''

Geen concurrent

Frans Mol, fractievoorzitter en enig raadslid voor Senioren2013 in Helmond: ,,Laat ze maar komen, gezien de landelijke uitslag is er markt voor de PVV in Helmond. Het zal wennen zijn als ze de grootste worden. Maar ik voorzie geen trammelant. In de gemeenteraden van Almere en Den Haag zijn het goede collega's, gewoon aardige en slimme mensen. Ik zie de PVV niet als concurrent voor ons als ouderenpartij, ook niet als we mogelijk verdergaan als 50Plus. Ik denk dat eerder de VVD en SP in Helmond zich zorgen moeten maken.''

Mohammed Chahim, fractievoorzitter PvdA: ,,Het staat elke partij vrij om mee te doen. Maar ik denk dat mijn partij meer en betere antwoorden heeft op vraagstukken dan de PVV. En met respect voor de rechtsstaat.''

In een coalitie met de PVV? ,,Wij werken niet samen met een partij die bevolkingsgroepen uitsluit. Ik niet in ieder geval. Áls de PVV zich in Helmond open, eerlijk en tolerant opstelt, dan kan het. Maar dat zie ik niet snel gebeuren, want dan zou zo'n afdeling eigenlijk het PVV-gedachtegoed verloochenen.''

Eigen kracht

Harrie van Dijk, fractievoorzitter Lokaal Sterk: ,,Als de PVV in Helmond gaat meedoen, dan is dat zo. Wij blijven gewoon uitgaan van onze eigen kracht.''

Een concurrent? ,,Dat zou kunnen, maar ook vooral voor de andere landelijke partijen. Het verleden laat zien dat in Helmond al jarenlang 10 tot 14 procent van de stemmen naar lokale partijen gaat. Ook bijvoorbeeld ten tijde van de Leefbaar-golf. Onvrede? Dat gaat met name over landelijke thema's, denk ik. Je kunt zoiets niet één op één op de gemeentelijke politiek projecteren.''