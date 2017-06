'In de auto praatte Derk Bolt honderduit'

Volgens Herrera zijn de mannen fysiek 'helemaal in orde'. ,,Hoewel ze natuurlijk erg moe zijn. Derk Bolt is wel driemaal gevallen, maar daar heeft hij volgens mij niets ernstigs aan overgehouden. Op het moment van de overdracht waren de mannen erg rustig. Zodra ze aan onze kant stonden, omhelsden we elkaar en waren ze ontzettend blij. In de auto praatte Derk Bolt, die Spaans spreekt, honderduit.” Onderweg zijn ze alleen gestopt om iets te eten.

Voor het Holiday Inn-hotel in het centrum van Cúcuta verzamelden zich vanmorgen om 06.30 uur plaatselijke tijd (13.30 uur in Nederland) een handvol Nederlandse en Colombiaanse journalisten en een speciale politie-eenheid. Al snel kwamen er meerdere politieauto's de straat in, gevolgd door een ambulance. De twee wagens met de humanitaire commissie, de Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg en de twee bevrijde journalisten, kwamen een half uur later hard aangereden om direct in de garage te verdwijnen. Niemand stond de pers te woord. Volgens Herrera wilden Bolt en Follender rusten, zich opfrissen en naar het thuisfront bellen. Ook kregen ze een medische check. Om 11.00 uur (18.00 uur in Nederland) volgt een persconferentie.