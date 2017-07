Minstens 75 agenten gewond bij rellen tegen G20 in Hamburg

Bij rellen tussen betogers tegen de G20-top en de politie in Hamburg zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker 76 agenten gewond geraakt. Drie agenten zijn voor hun verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over het aantal gewonde betogers heeft de politie geen informatie.