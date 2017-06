Moeder bekent opsluiten kinderen in snikhete auto

Volgens de lokale politie heeft de 24-jarige Cynthia Marie Randolph tegenstrijdige verklaringen afgegeven sinds het ongeval op 26 mei. Randolph zei in eerste instantie dat ze haar kinderen uit het oog had verloren terwijl ze de was aan het opvouwen was en ondertussen tv keek. Volgens haar waren de peuters op eigen houtje de auto in gestapt en hadden ze zichzelf met haar mobieltje en de autosleutels opgesloten.



Pas na een half uur merkte ze dat er iets niet klopte en ging ze de kinderen zoeken, verklaarde ze aanvankelijk. Ze sloeg de ruit van haar auto in en belde het alarmnummer, maar het was al te laat. Op dat moment ruim 35 graden buiten.



Omdat haar verhaal rammelde, voelde de politie haar nogmaals stevig aan de tand. Randolph bekende toen dat ze zelf de deur van de auto als straf had dichtgedaan omdat haar dochter niet wilde uitstappen. Ze wilde Juliet lesje leren, zei ze. Ze ging vervolgens naar binnen, rookte wiet en viel gedurende enige uren in slaap.



Paniek

Randolph dacht dat de kinderen er zelf wel uit zouden komen, maar dat gebeurde niet. In paniek en om het als een ongeluk te laten overkomen, sloeg ze vervolgens de autoruit in.



Het drama vestigde wederom de aandacht op de gemiddeld 37 kinderen die jaarlijks in de Verenigde Staten sterven omdat ze opgesloten zitten in een bloedhete auto. Volgens onderzoeker en meteoroloog Jann Null van de National Safety Council zijn dit jaar al 12 kinderen omgekomen.



In bijna negentig procent van de gevallen waren de kinderen jonger dan drie jaar. De helft was vergeten door de ouders, bijna dertig procent had zichzelf ingesloten. In 17 procent van de gevallen was sprake van boze opzet bij de ouders.



Veel ouders hebben geen idee hoe snel de temperatuur kan oplopende in een auto, ook al is het niet heet, aldus Null. Binnen tien minuten kan de temperatuur al zeven graden stijgen wat kan leiden tot een zonnesteek en erger. Met name kleuters lopen extra risico omdat hun lichamen drie tot vijf keer sneller opwarmen dan die van volwassenen, zo blijkt uit een rapport van de American Academy of Pediatrics.



De staat Ohio overweeg nu nieuwe wetgeving in te voeren. Auto's zouden moeten worden uitgerust met een extra alarm dat afgaat als een kind nog op de achterbank zit als de motor is afgezet.