Mijn zoontje is deze maand begonnen op de basisschool. Dat brengt het totaal op twee schoolgaande kinderen en ik kan u zeggen: dat is slopend. Elke dag opnieuw. Ik snap niet waarom er nog geen Nobelprijs voor in het leven is geroepen. Het is namelijk een prestatie van jewelste, die moeders en vaders elke dag leveren om hun kinderen, gevoed, gekleed, gewassen en op tijd op school te krijgen. Waarom is dit niet onderwerp van tv-series, praatprogramma's en wetenschappelijke onderzoeken?

Waarom beschouwen we dit dagelijkse wonder als vanzelfsprekend? Zelf geen (schoolgaande) kinderen? Hier dan een korte schets van hoe zo'n ochtend eruitziet. Ze wakker krijgen is het makkelijkste gedeelte. Maar meteen daarna komt een van de grootste hordes: het contact met water. Misschien doet dit probleem zich alleen voor bij mijn kinderen, maar zich wassen vinden ze vreselijk. De badkamer is elke dag getuige van dit bijna gewelddadige ritueel met veel getier, getrek en gespetter.

Dan het aankleden. Er zijn dagen dat ze zich gewillig voegen naar mijn keuze. Die dagen zijn zeldzaam.

,,Neeee, mama! Die broek is voor jongens, ik wil een rok aan!"

,,Waarom moet ik lange mouwen dragen, ik heb het warm!"

Mijn zoontje is mogelijk nog erger. Hij weigert pertinent alle nieuwe kleding. Heb ik een nieuwe broek voor hem gekocht, dan moet ik die eerst 'proefdraaien' in het weekend, als ik hem er met veel gesmeek, gedreig en tenslotte omkoping toch in krijg. Voor een schooldag is daar simpelweg geen tijd voor.

Haren kammen. Ik dank God op mijn blote knieën dat ze beiden makkelijk haar hebben. Shout-out naar alle ouders van kinderen met moeilijk kambaar haar. Ik voel intens mee met jullie. Verder geen fratsen, dus mijn dochter gaat al een jaar lang met hetzelfde kapsel naar school: paardenstaart en klaar. Soms voel ik me daar schuldig over, als ik op school aankom en de meest ingewikkelde vlechtpatronen bij andere meisjes zie. Maar jeetje, waar haal ik de tijd vandaan?

Het grootste slagveld speelt zich af in de keuken. Boterhammen opeten. De discussies over wie welk broodbeleg wil heb ik inmiddels in de kiem gesmoord met een streng schema. Hetzelfde geldt voor welke vloeistof er in de drinkbeker gaat. Maar om de kinderen zover te krijgen hun boterham zelfstandig en vlot op te eten, daar heb ik nog geen gouden formule voor gevonden.

Elke dag weer: ,,Eet op! Doorkauwen! Niet morsen! Oh nee hè, kan ik weer een nieuwe broek uit de kast halen. Fijn! Niet spelen met je eten. Dooreten!! Zit niet aan het haar van je zusje, ik heb het netjes gekamd. Eet nou toch doohooor!"

Op de fiets gaat niet meer, nu ik twee kinderen moet vervoeren. Ik heb maar één zitje. Dat betekent elke dag weer een zenuwslopende voettocht met twee kinderen aan mijn zij, in de hoop op tijd te arriveren. Er hoeft maar iets te gebeuren, opengebroken straat bijvoorbeeld of een voorbij fladderende vlinder, en die hoop vervliegt. Dan zijn ze te afgeleid om nog door te lopen.