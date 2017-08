'Turkse politie houdt megazoektocht naar vermiste Joey'

Marwan Kenzari in de race voor rol van Jafar in Aladdin-film

21:10 De Nederlandse acteur Marwan Kenzari is hard op weg een Hollywood-ster te worden. Hij is in gesprek over de rol van schurk Jafar in de live action-versie van de Disney-hit Aladdin. Zijn agent heeft vandaag een bericht daarover van The Hollywood Reporter bevestigd.