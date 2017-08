Voormalig openbaar aanklager Venezuela vlucht naar Colombia

Channing Tatum geniet van Amsterdamse rondvaart

18 augustus Channing Tatum houdt van Amsterdam. De Amerikaanse superster genoot vanmiddag van een rondvaart door de grachten van de hoofdstad. ,,De sfeer is hier liberaal, progressief", prijst hij de stad, terwijl hij zwaait naar fans langs het water. ,,Jullie hebben kunst en aardige mensen. Amsterdam biedt het gevoel dat ik momenteel in Amerika een beetje mis. Het is de enige Europese stad waar ik zou willen wonen."