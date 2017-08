Zomerruzie

Ruzie komt in de beste families voor. Zeker tijdens vakanties. Pubers zoeken de grenzen op om alles de volgende dag al weer te zijn vergeten. Als je zoon roept: ‘Twee derde van Nederland vindt jou een grote lul’, dan moet je natuurlijk bedenken dat-ie morgen van niks meer weet en misschien eigenlijk Donald Trump bedoelt. Maar wat antwoord je? ,,Gelukkig vinden 5,5 miljoen mensen in Nederland mij geen grote lul. Reken jij maar uit hoeveel gevulde Cruijff Arena’s dat zijn!’’ Een uur later roept hij al weer: ,,Pap, maak je een omelet, alsjeblieft?’’



Maar de ruzie in een groep dierbare vrienden die al jaren achtereen een paar dagen bij ons te gast is in Spanje, is nieuw. We zijn vier vriendenstellen die elkaar al heel lang kennen. Onze zoons vragen ieder jaar: ,,Komen de homo’s ook nog?’’



Vier dagen lang hetzelfde programma: ontbijt, strand, lunch, balspel thuis aan het zwembad, avondeten, boerenbridge of Wie ben ik? Dan snel naar bed omdat we over vijf uur al weer moeten ontbijten.



Op een avond, tijdens de spelletjes, slaat de vlam in de pan. Een van de vrienden krijgt een felle en harde reprimande. Hij blijft nog even zitten, gaat dan toch gekwetst naar zijn slaapkamer. Korte tijd later wordt hij door zijn partner teruggehaald. ,,Jongens, dit moeten we uitpraten want zo kan het niet.’’



Er vallen harde woorden, over en weer, gevolgd door oprechte excuses. Na een half uurtje is de ruzie beslecht en gaan we door waar we gebleven waren met het spelletje.



De volgende ochtend is er toch iets blijven hangen. Het ontbijt verloopt stiller dan normaal. We wachten op het strand iets langer met het bestellen van biertjes. Een klein groepje gaat al eerder naar de lunchtafel in de strandtent en er wordt minder eten en wijn besteld dan normaal. Opeens vraagt een vriend: ,,Wil iemand nog iets zeggen, want morgen zijn we weer weg.” Ik antwoord dat ik nog een beetje mistroostig ben van de vorige avond en een knoop in mijn maag heb. ,,Dat er opeens zo’n ruzie ontstaat, komt dat doordat we ouder worden als vriendengroep of doordat we elkaar al zo lang kennen?’’



,,Dat de ruzie zo goed is opgelost, komt doordat we niet onverschillig zijn’’, antwoordt een ander. En het lijkt of een wolkendek boven onze lunchtafel openbreekt. Er wordt gepraat, gedold en de glazen worden weer gevuld. Als er ook nog een dj opdraaft die jarentachtig-negentigmuziek draait, is het weer hemels. Thuis bij het zwembad gaan we stoepranden en na het eten wordt geopperd om weer een spelletje te spelen.



De volgende dag sluiten we het lange weekend af op een voor ons nog onbekend strandje en lunchen we in een strandtentje dat gerund wordt door een vrolijke, Belgische dame. We zitten vertrouwd bij elkaar en drinken op het leven, de gezondheid en vooral onze vriendschap. Als we het restaurantje verlaten, zie ik de eigenaresse naar ons kijken. ,,Ge kunt zien dat jullie stijl hebben.’’



N.B.: 101,78 Cruijff Arena’s vinden mij geen grote lul.