Hele dag minder treinen tussen Almelo en Hardenberg door storing

Ho­re­ca-voor­zit­ter pleit voor rode kaart-systeem in alle Almelose horeca

10:09 ALMELO - Wie de aanstichters van de ruzie in de Almelose binnenstad zaterdag waren, is nog niet volledig duidelijk. Maar Jan Torny, voorzitter van de Almelose afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland, grijpt de gelegenheid in elk geval aan om ervoor te pleiten dat alle Almelose horecaondernemers zich aansluiten bij de stichting.