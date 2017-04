Spanning in groep 8 van OBS Dijkerhoek: de CITO-toets is begonnen!

VideoDIJKERHOEK - Wordt het vmbo? Of toch mavo, havo of vwo? In de groepen 8 van de basisscholen in de regio loopt de spanning op deze week. Kinderen maken de eindtoets. De score daarvan bepaalt mede op welk niveau ze volgend jaar instromen in het voortgezet onderwijs.

In OBS Dijkerhoek in de gemeente Holten zit Rowdy Meijerman (12 jaar) met rode wangen over de toetsvragen gebogen. "Ik vind het best moeilijk", zegt hij. Volgens Rowdy staat nu al vast dat hij de richting bbl/kbl gaat volgen op het vmbo van scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten. Dat past bij hem.

"Ik wil later iets technisch gaan doen. Misschien wel elektricien worden. Ik heb thuis ook allemaal technische spelletjes met sensoren, draden en batterijen. Heel interessant."

Doorslag

Klasgenoot Tess Rensen (11 jaar) is meer een studiebol. Ze heeft een havo/vwo-advies gekregen van school. "Als ik naar de havo ga, zit ik met onbekende kinderen in de klas. Niemand van Dijkerhoek gaat die richting volgen. Een klasgenoot gaat naar het vwo." De uitslag van de eindtoets kan de doorslag geven. "We gaan het zien", reageert moeder Gerda Rensen. "Voor ons hangt de wereld niet af van de schoolrichting van Tess. Als het vwo wordt is het goed, maar met de havo is ook niets mis."

Leerkracht Elly Pots van OBS Dijkerhoek vertelt de schooladviezen vorig jaar in alle gevallen overeenkwamen met de uitslagen van de eindtoetsscores. "Dat is niet zo gek. Wij baseren ons advies voor een kind op het leerlingvolgsysteem, waarin alles van de afgelopen acht jaar zit. Niet alleen cijfers, maar ook houding, karakter en doorzettingsvermogen zijn van belang."

"Soms scoort een leerling onverwacht goed bij de eindtoets. Dat wil niet zeggen dat een hoger niveau ook past bij de jongen of het meisje. We kijken daar heel zorgvuldig na en altijd in overleg met ouders."

Leuke klas

Ilse Rensen (12 jaar) heeft het advies mavo/havo gekregen. Eigenlijk maakt het haar niet veel uit wat het wordt. "Ik wil gewoon een leuke klas en geen irritante leerkrachten."