Almelose selectie klaar voor Heracles: 'Onder tien blijven is het doel'

ALMELO - Voor Heracles is het de eerste wedstrijd van het seizoen. Zaterdag, op het Almeloos Feestje, zullen de nieuwkomers hun eerste minuten maken. Maar ook de Almelose selectie is er klaar voor. Die ploeg is al sinds 27 juni in training. 'Niet in de dubbele cijfers lopen', luidt het doel.

In aanloop naar het Almeloos Feestje speelde de selectie zelfs een oefenwedstrijd tegen AVC Heracles. Het verzamelteam won met 4-1. „Wat het zegt? Niks. Nu hadden we 80 procent balbezit, tegen Heracles 10 procent”, zegt trainer Randolph de Fretes lachend. Samen met Ronnie Braak neemt hij de ploeg onder zijn hoede. „We hebben het vooral gedaan om aan elkaar te wennen. Daarbij trainen we altijd vier keer in aanloop. Om toch een beetje fit te blijven, de pijntjes een beetje te verdringen. Voor deze jongens seizoen zit het seizoen er namelijk net op.”

Quote Het mooiste is als we zelf ook nog scoren Trainer Randolph de Fretes

Het doel is duidelijk. „Minder dan tien tegendoelpunten incasseren. En het mooiste is als we zelf ook nog scoren. Al ben ik al een tevreden trainer als we drie keer de middellijn overkomen”, verklaart De Fretes.

Gezien het verleden wordt dat nog een hele klus. Slechts twee keer incasseerde de Almelose selectie minder dan tien doelpunten. In 2015 werd het 8-0 voor Heracles. De eerste keer, in 2010, won de profclub met slechts 4-1. Dewi Perik scoorde toen de 1-0 voor de amateurs en ging de boeken in als eerste doelpuntenmaker op het Almeloos Feestje. Hij is tot dusver de enige doelpuntenmaker voor de Almelose selectie.

De Fretes: „Maar dat was toen een heel ander team. Nu hebben we vooral een jong team. Maar het gaat om de gezelligheid. Voor die jongens is het een hele beleving. Dat is al leuk.” Ronnie Munster, voorzitter van AVC Heracles, kijkt er eveneens naar uit. „Hier, op deze locatie, is het allemaal begonnen. Dan is het juist mooi om de eerste wedstrijd weer hier te spelen.”

Almelose Selectie

De Almelose selectie bestaat uit Nordin Azhimi en Semol Souhuwat (Oranje Nassau) Rogier Dollekamp en Ryan Quentemeijer (AVC Heracles) Lars ten Hoeve en Danny Barends (Luctor et Emergo) Guy van Straaten en Hugo Seckel (PH Almelo) Enes Akpinar en Hans Loo (SV DRC 2012) Jeroen Schwarte en Mark Veneberg (ASV'57) Anthony van Duiven en Willem Lohr (La Premiere) Tom Wissink en Twan Schuttenbeld (Bornerbroek) Tim Roling, Gejan van Buul en Floyd Brouwer (SV Almelo).