Boek over 'mister Heracles' Jan Smit

'Naakte vrouw' in Almelo blijkt opblaaspop met een biertje

3 juni ALMELO - Dat de zomerse temperaturen bij sommige mensen voor wat oververhitting zorgt is logisch. Maar de politie in Almelo trof zaterdagavond in het Hagenborchpark wel een hele bijzondere naaktloper aan. Na een melding vond de politie in het park een opblaaspop.