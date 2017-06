Heracles om tafel met boze gamer die op Facebook frustraties uitte

Over en weer is sprake van wat com­mu­ni­ca­tie­mis­ver­stand­jes

Maar plots mocht Benli niet meer mee, zegt hij. "Nadat de prijsuitreiking was geweest, kwam Bryan gelijk naar mij toe met de vraag of ik de prijs wilde afstaan aan een vriend van hem. Ik weigerde. Dezelfde avond kreeg ik een aantal schokkende Whatsapp-berichten van Bryan", zo schreef Benli op Facebook. Benli kreeg onder andere te horen van Hessing: 'Hoezo zou je meewillen, niemand in het vliegtuig wil je erbij'. Het bericht van Benli, die naar eigen zeggen in eerste instantie geen vergelijkbare compensatie kreeg van Heracles, werd in korte tijd massaal gedeeld.