Koninklijke onderscheiding voor Wierdense brandweerleiden

Van een paard uit het zwembad halen en zware verkeersongevallen op de toen nog bomenrijke N35 tot de zwaarste uitruk in Enschede tijdens de vuurwerkramp. De drie brandweerlieden die een koninklijke onderscheiding kregen, hebben heel wat meegemaakt.

Besmet met het virus

Wie eenmaal met het brandweervirus besmet is, geneest er nooit meer van. Zo ook Gerrit Eshuis (58), Dirk Hahury (56) en Herman Beldman (58). Eshuis verlaat na 37 jaar trouwe dienst de brandweerkazerne. Hij raakte besmet door zijn vader, die ook een brandweerman in hart en nieren was. "Toen ik 19 jaar was, solliciteerde ik bij Engberts en Olthuis in Wierden. Daar vertelde ik dat ik bij de brandweer wilde en dus elk moment kon worden weggeroepen. Dit was geen probleem en ik ging er aan het werk. Toen de pieper voor het eerst afging daar, vloog ik er vandoor."

"De volgende dag kwam de baas toch wel even verhaal halen. Dat ik er toch niet zomaar tussenuit kon gaan. Maar na mijn uitleg heeft hij er gelukkig nooit meer naar gevraagd. Tja, als je bij de vrijwillige brandweer bent dan heeft dat consequenties."

Rust

Ja, die pieper, dat is wat binnen de brandweer. "Je hebt hem constant bij je", vult Beldman aan. "Je moet te pas en te onpas weg. Nu ik geen pieperdienst meer heb, geeft dat vooral 's nachts wel een stuk rust."

In al die jaren bij de brandweer hebben de heren veel beleefd. Ze rekenen het zelf even na. Gemiddeld maken ze 75 branden per jaar zelf mee. En ze hebben (ruim) 30 jaar dienst gedaan, dan loopt het aantal al snel hoog op. Te hoog om ze allemaal te onthouden.

Toch blijven enkele branden op het netvlies staan. Zoals de allereerste. Hahury: "Tijdens de opleiding hoorden we altijd: 'Je blijft in de auto zitten tot de bevelvoerder zegt: uitstappen.' Dus bleef ik keurig in de auto zitten, terwijl de anderen allemaal wegvlogen. En ik dacht bij mezelf: 'Maar ik heb niets gehoord, wat is mijn opdracht?' Uiteindelijk heb ik wel meegeholpen, maar dan voel je je toch wel een beetje dwaas."

Vuurwerkramp

De meeste indruk heeft toch wel de vuurwerkramp in Enschede gemaakt. "Alles was grauw en grijs. Die kleur en die geur vergeet ik nooit meer", vertelt Beldman. Eshuis: "Er floot ook geen vogeltje. Alle kleur was weg. Alles om je heen was weggevaagd. Heel bizar. Echt heftig om mee te maken."