Met deze 5 tips ben je de koning van de vlooienmarkten in Twente

KoningsdagALMELO - Wel of niet dat 'schattige' serviesgoed meenemen? Een risicootje nemen met een dvd-speler of niet? En wat is de beste onderhandelingstactiek? Het is bijna Koningsdag, dé dag van de vlooienmarkten. En daar zijn er veel van, ook in Twente. Kenner Jos Tornij (68) uit Wierden legt uit hoe jij de koning van de rommelmarkt wordt.

Tornij mag dan wonen in Wierden, hij is al 26 jaar betrokken bij de organisatie van activiteiten in Almelo. Als voorzitter van Almelo Events is hij belast met de coördinatie van de Oranjemarkt op Koningsdag in die stad. Aan de hand van zijn ervaringen gaven wij vorig jaar vijf tips voor een geslaagde koopjesdag. Omdat er vergeleken met 2016 nauwelijks iets is veranderd - zelfs de weersverwachtingen voor Koningsdag zijn even beroerd - doen we dat nu nog een keer.

1. Kom vroeg, maar niet té vroeg

Tornij ziet ze elk jaar weer: de koopjesjagers die al anderhalf uur of twee uur voor aanvang de markt afstruinen op zoek naar iets van hun gage. ,,En ja, als je geluk hebt, vind je dan waarnaar je op zoek bent." Maar slimmer is te wachten totdat alle auto's zijn uitgepakt en dan toe te slaan. ,,In Almelo kun je het beste om negen uur komen, als de markt officieel begint. Dan zijn alle auto's leeg en liggen alle spullen uitgestald. Het eerste half uur van een markt is hét moment om de producten die je wilt kopen bij elkaar te scharrelen."

Geen zin om vroeg op te staan? ,,Kom dan helemaal op het eind, in Almelo is dat om vijf uur 's middags. Dan is - tenminste in Almelo - alles gratis. Marktkooplieden brengen de spullen die zij over hebben en niet mee terug naar huis willen nemen naar één centraal punt." De keuze mag dan beperkter zijn, wellicht heb je geluk...

Volledig scherm © Reinier van Willigen

2. Slecht weer? Kassa!

Quote Je kunt bluffen door weg te lopen terwijl je iets echt heel graag wilt hebben, maar of dat ook werkt... Jos Tornij De weersvoorspellingen voor Koningsdag zijn ronduit dramatisch. Het wordt koud voor de tijd van het jaar en met een beetje pech gaat het zelfs regenen. Ideaal weer om naar een vlooienmarkt te gaan! Wat?! Ja echt. ,,Wie koopjes wil vinden, moet juist het slechte weer trotseren. Je hebt sowieso minder concurrentie, omdat het op een koude, natte dag vanzelfsprekend vele malen rustiger is dan op een zonnige dag." Los daarvan zijn mogelijk ook verkopers genegen hun producten onder de bedachte prijs van de hand te doen. Onder het motto 'beter iets dan niets'. En da's weer in het voordeel van de consument.

3. Bedenk of je het nodig hebt

Ok, met een boodschappenlijstje de rommelmarkt afstruinen gaat wellicht wat ver. Maar toch is het handig te bedenken wat je écht nodig hebt. ,,Je hoeft niet per se al van tevoren in je hoofd te hebben wat je gaat kopen. Het kan nou eenmaal gebeuren dat je voor iets anders op pad bent, maar dan opeens dat mooie ouderwetse Chinese theekopje ziet. Stel op dat moment aan jezelf de vraag: heeft het zin dat ik dit meeneem? Als het antwoord ja is, kun je dat kopje gerust kopen. Wat ik wil zeggen: koop bewust. Anders denk je bij thuiskomst al bij jezelf: 'wat een rommel'. Of erger, je belandt in discussie met je partner..."

Volledig scherm © Annina Romita DTCT

4. Wel speelgoed, geen technische snufjes

,,Dingen die je prima op de rommelmarkt kunt kopen in plaats van in de winkel? Speelgoed! Er zijn ontzettend veel mensen die gebruikt maar ook nieuw speelgoed aanbieden op een vlooienmarkt. Dat is goedkoper dan in de winkel. Ook kleding kun je prima op een vlooienmarkt kopen." Wat je vooral níet moet kopen, zijn producten waar je geen verstand van hebt. ,,Ik vind dat je niet hoeft te schromen om dvd's, videobanden, een oude computer of een ander apparaat te kopen." Zelfs niet als ie wat mankeert. ,,Als je handig bent, kun je het weer opknappen. Maar kijk uit: koop geen uitvinding waar je geen verstand van hebt. Daarvoor is de rommelmarkt niet de geschikte locatie."

Quote Wie koopjes wil vinden, moet juist het slechte weer trotseren. Jos Tornij

5. Onderhandelen? Pas op!

Als we denken iets voor dumpprijzen te kunnen kopen, zijn wij Nederlanders er als de kippen bij. Maar pas op: Een vlooienmarkt in Twente is niet hetzelfde als een bazaar in een Turkse badplaats of een straatverkoop op de Ramblas in Barcelona. ,,Je kunt bluffen door weg te lopen terwijl je iets echt heel graag wilt hebben." Kijk dan echter niet verbaasd op als de verkoper je gewoon laat gaan. ,,In Italië of Turkije werkt zo'n trucje, maar of dat hier zo is durf ik je niet te zeggen."

Onderhandelen kan natuurlijk wel in Twente. ,,Sommige verkopers plakken prijsjes op hun waren. Denk aan de ouders van wie de kinderen spulletjes mogen verkopen. Zij hanteren vaak vaste prijzen. Maar met de meeste verkopers kun je over de prijs discussiëren. Bedenk dan vooraf wat je voor iets wilt betalen en ga daar dan een eind onder 'zitten'. Schroom daarbij als consument ook niet om in eerste instantie een te lage prijs te bieden. Je kunt altijd nog je bod verhogen."