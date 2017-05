Verdiepte vaarroute over kanaal Almelo-De Haandrik in trek

Vrouw betrapt tijdens stelen geld uit St. Ge­or­gi­us­ba­si­liek Almelo

5 mei ALMELO – Een 46-jarige vrouw uit Nordhorn is vrijdagmiddag op heterdaad betrapt toen zij geld probeerde te stelen in de Mariakapel van de St. Georgiusbasiliek in Almelo. Een getuige herkende de vrouw, nadat er beelden van haar verschenen waren in het programma ‘Onder de Loep’ van RTV Oost.