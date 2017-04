Wierdense ondernemer boos op gemeente Almelo na intrekken vergunning: 'schandalig'

ALMELO/WIERDEN - Hij is boos. Hendrie Oude Wesselink vindt dat de gemeente Almelo 'schandalig' met hem omgaat. De Wierdense ondernemer - Oude Wesselink is eigenaar van hoveniersbedrijf Myrovi - stelt dat hij 'met verslagenheid' heeft kennisgenomen van het feit dat de gemeente Almelo een aan hem verstrekte bouwvergunning heeft ingetrokken.

Oude Wesselink heeft in juni 2006 van de gemeente Almelo een vergunning gekregen voor de bouw van een hoveniersgebouw en tuinhoutopslag aan de Almelosestraat 9, tussen Zenderen en Almelo. Bijna tien jaar later, in mei vorig jaar, heeft de gemeente ter plaatse een controle gedaan. Daarbij is geconstateerd dat niet is begonnen met zowel de bouw van het hoveniersgebouw als de tuinhoutopslag. Het hoveniersbedrijf wordt wel vanaf de locatie aan de Almelosestraat gevoerd.

Verkeerde keelgat

Het feit dat er na al die jaren nog niks is gebeurd is voor Almelo reden de eerder verstrekte bouwvergunning in te trekken. Het hoveniersbedrijf kan gewoon worden voortgezet, maar als Oude Wesselink wil bouwen moet hij een nieuwe vergunning aanvragen. Maar dat laatste schiet de ondernemer in het verkeerde keelgat. Veertien dagen nadat het bestemmingsplan Bavinckel onherroepelijk is geworden krijgt hij de brief van de gemeente in de bus waarin staat dat de bouwvergunning is ingetrokken.

Kredietcrisis