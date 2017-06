Allerlaatste kans voor vijf regionale ploegen

Vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE – Het allerlaatste weekeinde met amateurvoetbal van het seizoen 2016/2017 is aangebroken. Voor de meeste regionale teams is het al lang zomerstop. Voor vijf regionale ploegen is het echter het weekeinde van de waarheid. Een overzicht:

Vrijdagavond 20.00 uur, voor een plek in de tweede klasse zondag.

Wijhe’92 – Victoria’28 (eerste duel 1-3)

In Wijhe kan Victoria vrijdagavond het wisselvallige maar sterke seizoen afsluiten. De ploeg van Remco van der Weide won de eerste periode, speelde een belabberde tweede periode, maar eindigde het seizoen ijzersterk. Het eerste duel van dit tweeluik wonnen de Enschedeërs met 3-1. De tweede klasse lonkt dus voor Victoria'28.

Zondagmiddag, 14.00 uur, voor een plek in de eerste klasse zondag.

Stevo – TVC’28 (Terrein: MVV’29, Harbrinkhoek)

Op voorhand een droomfinale. Dat de derby Stevo - TVC’28 dit seizoen na jaren van afwezigheid weer op de rol stond was al bijzonder. Dat ze elkaar nu in een beslissingsduel treffen om een plek in de eerste klasse is helemaal speciaal. Stevo verloor de eerste ronde van BWO, FC Winterswijk bleek te sterk voor TVC’28. Gaat Geesteren of Tubbergen met het ticket voor de eerste klasse aan de haal?

Zondagmiddag 14.00 uur, voor een plek in de vierde klasse zondag.

Terwolde – FC ’t Centrum (terrein Hector, Goor)

FC ’t Centrum krijgt zondagmiddag de laatste kans om zich te handhaven in de vierde klasse. In de eerste ronde bleek Vasse over twee duels te sterk. Kunnen de Enschedeërs wel afrekenen met vijfdeklasser Terwolde? De finale wordt Goor afgewerkt.

Volledig scherm Neede-keeper Mark Kraayenzank is boos tijdens het nacompetitieduel tegen Zenderen Vooruit © Wouter Borre