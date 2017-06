Amateurs opgelet: Vandaag is de laatste dag!

ENSCHEDE - Wat 31 augustus is voor de profs, is 15 juni bij de amateurs. Het is de laatste dag dat de voetballers kunnen overschrijven naar een andere club.

Er is in de voorbije weken weer heel wat afgebeld. Trainers, bemiddelaars, leiders, spelers, mensen van allerlei technische commissies: iedereen belde iedereen. Op zoek naar voetballers, van hoog tot laag. Wat dat betreft doen heel wat clubs in het amateurvoetbal niets onder voor de profs in de eredivisie. Er wordt van alle kanten benaderd. Criticasters noemen het ronselen, anderen hebben het liever over gezonde ambities als dat ene talentje van die andere club wordt gevraagd.

Vooral in de steden is het elk jaar een komen en gaan van spelers. Complete teams stappen soms over naar een andere club. Wie nog wil verhuizen moet de dozen snel inpakken, want op donderdag 15 juni om 23.59 doet de KNVB de loketten dicht en zijn de transfers uit den boze.

Race tegen de klok

Legendarisch zijn de verhalen van vroeger toen de secretarissen om op het laatste moment nog naar het districtskantoor in Deventer snelden om daar alles ter plekke rond te maken. Een race tegen de klok, om die ene speler binnen te harken. Tegenwoordig gaat alles digitaal en zijn de meeste overschrijvingen al geregeld. Maar toch, vinden er altijd nog verrassingen plaats in die allerlaatste uurtjes. Wie laat zich vlak voor de deadline nog verleiden door die paar voetbalschoenen of de mooie praatjes van de voorzitter? De oogst van al die mutaties?