ASV'57 bestaat 60 jaar: van kippenschuur tot clubgebouw

ASV'57 bestaat 60 jaar. Volgens Hero Brinkman (82) en Joop Zomer (73) is er veel veranderd. "In het begin moesten we ons omkleden in een kippenschuur."

Kale vlakte

Het clubgebouw schittert deze middag in de zomerzon, als Hero Brinkman en Joop Zomer het veld overzien. Beide heren, leden van het eerste uur, weten nog precies hoe het er 60 jaar geleden uit zag. Een kale vlakte. Meer was er niet. "In de kippenschuur van Gerrit Schutmaat, hier kort naast, mochten we ons omkleden. En dan moesten we rustig aan doen, zodat de kippen niet van de leg raakten", zegt Zomer.

Omarmd

Volgende week viert ASV'57 haar 60-jarig jubileum in en om het nieuwe gebouw. De modern ogende kantine staat er nu zo'n drie jaar. Waar leden bij de nieuwbouw nog angstig waren dat het nostalgische zou verdwijnen, is het onderkomen inmiddels volledig omarmd.

Rijkdom

Volgens ereleden Brinkman en Zomer was vroeger ook lang niet alles beter. "In het begin hadden we niet eens een kleedruimte", vertelt Brinkman. "Pas later plaatste de gemeente een groen gebouwtje, waar we ons konden omkleden.

Op een gegeven moment kregen we wat hardboardplaten voor de afwerking aan de binnenkant. Wat een rijkdom", zegt de 82-jarige Aadorper. Zijn 73-jarige dorpsgenoot knikt. "En pas daarna kregen we een trog, waarin we ons konden wassen. Voor de grap ging er weleens iemand in liggen, leek het net of je douchte. Luxe. Een douche had je in die tijd thuis niet eens."

Degradaties

De anekdotes tussen de twee oudgedienden volgen elkaar deze middag in rap tempo op. Over Heracles-icoon Joop Schuman, die twee jaar trainer was, maar ook over de prestaties, die op Sportpark 't Heuveltje vaker uitbleven dan hoogtij vierden. "Ik heb alleen maar degradaties meegemaakt, toen ik 35 jaar verzorger was", lacht Zomer, wiens vader Willem betrokken was bij de oprichting.

Penningmeester

Hijzelf bewaakt als penningmeester nog altijd de kas. "En eigenlijk moet ik nu stoppen, op het hoogtepunt. We hebben net een nieuw gebouw, zijn een paar maand geleden na exact 45 jaar weer kampioen geworden en vieren nu het 60-jarig bestaan. Maar ik zal nog wel een tijdje penningmeester blijven."

Quote Een club in je eigen dorp is het mooiste dat er is Hero Brinkman

Eigen dorp

Voor zowel Zomer als Brinkman geldt immers: een leven lang ASV. "Toen de club 60 jaar geleden werd opgericht, ben ik direct lid geworden. Ik was een jaar of 22, had daarvoor bij SV Almelo en Heracles gespeeld. Maar een club in je eigen dorp is het mooiste dat er is", vertelt Brinkman.

Verbondenheid

De club, die inmiddels 370 leden telt, was direct in trek. "Hier kwam het ook echt samen. Alhoewel die verbondenheid altijd groot is gebleven, met al die Aadorpers die hier lid zijn", zegt Zomer. "In de oorlogsjaren had Aadorp ook al een club, maar op een gegeven moment is die opgeheven. Geldgebrek. Een groep mannen, onder wie mijn vader, vond dat het later toch weer tijd werd voor een eigen club. Die gesprekken werden bij ons gevoerd aan de keukentafel. En het was ook zo beklonken, animo was er genoeg."

Zelf was Zomer toen vijftien. Hij wilde niets liever dan voetballen. "Doordat we nog geen jeugdelftal hadden, mocht ik officieel niet spelen. M'n vader was wedstrijdsecretaris en kneep af en toe een oogje dicht, als de senioren een speler tekort hadden. Daar had ik geluk mee. Daarna heb ik nog jaren in het eerste gespeeld."

Voor Brinkman bleef het bij twee opwachtingen in de hoofdmacht. "Ik heb wel gevoetbald in lagere elftallen, maar ben al vrij snel in het bestuur terecht gekomen. Dan had je nauwelijks tijd meer. Daarna ben ik altijd andere dingen voor de club blijven doen. Ook heel lang scheidsrechter geweest."

Het leidde zelfs tot een tribune, waarop de naam van Hero Brinkman nog altijd prominent prijkt. "De reden? M'n zwager had een bouwbedrijf en doneerde de tribune. Zij de bovenbouw, ASV de onderbouw. Vervolgens werd mijn naam erop gehangen. Zo gaat dat, blijkbaar."