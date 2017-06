Barbaros-speler Cuneyt Avsar gaat ook eredivisie zaalvoetbal spelen

Wat is volgend seizoen belangrijker? WSV of Barbaros?

Avsar: "Allebei. De eredivisie in de zaal wil ik heel graag een keer meemaken. Daarom ben ik blij met deze aanbieding van WSV. Dat is de dichtstbijzijnde club in de eredivisie. Met Barbaros gaat het ook de goede kant op. We spelen volgend seizoen in de derde klasse. Het is te combineren. De trainingen zijn op verschillende avonden."