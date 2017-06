Belangrijke data amateurvoetbal 2017/2018

AMATEURVOETBALHet seizoen 2016/2017 is nog maar net afgelopen, of clubs richten zich alweer op het nieuwe seizoen. Hieronder een overzicht met de belangrijke data voor het nieuwe seizoen, 2017/2018.

zaterdag 2 of zondag 3 september

Op deze data beginnen de amateurs officieel aan het nieuwe voetbalseizoen. Op deze dagen staan namelijk de eerste bekerwedstrijden gepland. Ook op 9 of 10 en 16 of 17 september komen de clubs in actie voor de beker. Veel clubs zien deze wedstrijden nog altijd als oefenwedstrijden richting de competitie.

zaterdag 23 of zondag 24 september

Op deze data beginnen de amateurs pas echt aan de competitie. De KNVB heeft samen met de clubs besloten om het voetbalseizoen dit keer later te beginnen en later te eindigen. Vandaar dat de eerste competitieduels pas op deze twee data gespeeld worden en het (reguliere) seizoen pas eind mei is afgelopen.

zaterdag 23 dec t/m zondag 21 jan 2018

Winterstop.

zaterdag 27 jan t/m zondag 4 maart 2018

Nieuw komend seizoen: flexibele winterstop. In deze periode van zes weken zullen de clubs vier wedstrijden spelen. De clubs kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Hierdoor kunnen clubs met Carnaval bijvoorbeeld vrij zijn en de geplande wedstrijd op die datum een week later of eerder spelen.

zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018

Op deze data staan de laatste competitieduels gepland. Een stuk later dan de clubs gewend zijn. Voor veel verenigingen is het seizoen zelfs nog niet eens ten einde na deze data, want voor velen begint in juni nog de nacompetitie.