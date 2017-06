Bökkerink hoopt via Quick'20 betaald voetbal weer in te gaan

"Via Quick'20 hoop ik uiteindelijk weer het betaalde voetbal te halen. Die ambitie heb ik nog steeds." Bökkerink haalt twee recente gebeurtenissen aan die bewijzen dat het betaalde voetbal dichtbij is voor een speler van Quick'20. "Kijk naar Reuven Niemeijer. Daar heb ik destijds nog mee samen gespeeld. En Niels Leemhuis die terecht een kans krijgt om zich te bewijzen bij Heracles Almelo. Ook Rens van Benthem en Ryan Snelders hebben aan het profvoetbal mogen ruiken. Mede daarom is het een bewuste keuze geweest voor mij om terug te keren bij Quick'20."

Onenigheid

De centrale verdediger weet inmiddels hoe het voelt om betaald voetbal te spelen. Vorig jaar september maakte hij in de thuiswedstrijd tegen kampioen VVV-Venlo zijn debuut. "Dat zijn momenten waar ik nog vaak aan terug denk. Uiteindelijk doe je het daar allemaal voor." Toch heeft hij het gevoel dat hem bij Achilles nooit een eerlijke kans is geboden door trainer Eric Meijers. "De wedstrijden die ik voor Achilles heb gespeeld stond ik rechtsback, terwijl de trainer ook weet dat ik centraal in de verdediging het best tot mijn recht kom." Bökkerink's verstandhouding met de oefenmeester was dan ook niet altijd om over naar huis te schrijven. "Ik kon me vaak niet vinden in zijn advies en de keuzes die hij maakte."