Bornerbroek stelt Ronnie Braak aan als nieuwe hoofdtrainer

Bij Bornerbroek neemt Braak de taken over van Thom Hilderink, die het op zijn beurt overnam van de plotseling opgestapte Laurens Oude Breuil. "We zijn enorm blij met de komst van Ronnie en zijn ervan overtuigd dat hij de geschikte kandidaat is om samen met deze spelersgroep de weg omhoog in te slaan", aldus de club in een reactie.