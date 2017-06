BWO schrijft met promotie historie in Geesteren

De ontlading was groot. BWO schreef maandag historie, door voor het eerst te promoveren naar de eerste klasse. In de return tegen Stevo slaagde de Hengelose ploeg erin om de 2-0 overwinning uit het eerste duel te verdedigen. De 2-1 nederlaag in Geesteren was genoeg voor promotie. "Heel bijzonder", zei trainer Otto Krabbe. "Eigenlijk draaiden we helemaal geen goed seizoen. Halverwege de competitie moesten we zelfs nog waken voor de gevarenzone, maar toen ging het lopen. Hoe? Door keihard te zijn voor die jongens. Dat is gelukt."

BWO won in de competitie negen wedstrijden op rij. De nummer vier van de tweede klasse pakte een periode en trok de lijn door. Gisteren bekroonde 'Blauw Wit Oost' dat met een plek in de eerste klasse. Nog nooit speelde de 88-jarige club zo hoog. "Ongekend", oordeelde ook Vincent Bilanovic, die met een prachtvolley in de lange hoek de doorslag gaf. "Een paar maand geleden zeiden we nog: 'we moeten uitkijken'. Dit hadden we toen niet durven dromen."

Of het in de eerste klasse thuishoort, valt echter nog te bezien. BWO is immers slachtoffer van het eigen succes. Drie basisspelers vertrekken. Wesley van Houten en Dennis Kemerink maken de overstap naar Quick'20, Job Derksen speelt volgend seizoen bij HSC'21. En daar komen, vooralsnog, geen versterkingen voor terug. "Maar je kunt het ook omdraaien: het is geweldig dat een club als BWO drie spelers aflevert aan de derde divisie", zegt Krabbe, die zelf naar Rigtersbleek verkast en in Hengelo wordt opgevolgd door Peter Schulte. "Daarbij ben ik ervan overtuigd dat deze ploeg ook in de eerste klasse mee kan draaien. Er zit niet veel achter, er komt nu direct ook niet veel talent aan, maar dit is nog een jonge ploeg, die zich ook zonder die drie spelers prima staande kan houden. BWO hoeft, qua voetbal, niet voor de onderste ploegen in de eerste klasse onder te doen."