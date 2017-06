BlogENSCHEDE - Nog een keer schenen de schijnwerpers vol op Enschedese Boys, dinsdagmorgen. Zelfs de NOS vond het einde van de club in het oosten een uitgebreid bericht waard. De reacties kwamen uit het gehele land. Bekende voetbaljournalisten roerden zich. De samenvatting: het is zonde, doodzonde, jammer en hoe is het nou mogelijk dat zo’n oudje van 111 is gesneuveld in de moderne tijd?

Wij wisten wel beter, maar in de beleving van al die volgers was Enschedese Boys nog altijd een bolwerk in het oosten. Een grootmacht waar Abe Lenstra ooit speelde, Egbert ter Mors en Willem de Vries. De club ook die in 1965 met de eeuwige rivaal Sportclub Enschede aan de wieg stond van FC Twente. De groenen van de Boys vermengden zich met de zwart-witten van Sportclub. De arbeiders en het statige volk werden een. Het was alsof Ajax samensmolt met Feyenoord.

Pilaren brokkelen af

Enschedese Boys trok verder, in het amateurvoetbal. Eerst nog aan de top, later in de kelder. Langzaam maar zeker zag je de pilaren afbrokkelen: De Boys waren de boys niet meer. Het ledenaantal nam af, maar de schulden groeiden. Enkele jaren geleden probeerden wat oudgedienden de club weer nieuw elan te geven door voormalige Boys-leden te porren voor een terugkeer in het eerste elftal. Een tijdelijke opleving was het gevolg, maar de definitieve ommekeer werd niet bereikt. Daarvoor was de val al te diep geweest. Alles kwam nog op een paar schouders terecht, maar die konden op het laatst de last ook niet meer dragen.

Geen heden

Waar de voormalige aartsrivaal Sportclub Enschede nog op het nippertje werd gered van een wisse dood, was er voor de club van de Wesselerbrink geen ontkomen meer aan. Enschedese Boys leefde alleen nog in het verleden. Een heden was er niet meer, laat staan een toekomst. Op het eens zo fiere logo woekerde het onkruid en lag een traan van verdriet. Maandagavond voltrok zich het onvermijdelijke en op de dinsdag kreeg de club opeens van alle kanten het medelijden toegeworpen. Die aandacht kwam te laat. In stilte is Enschedese Boys gegaan, als vijfdeklasser roemloos ten onder na een prachtig woelig bestaan.

Op de ruines van de geschiedenis rest nu slechts de herinnering. De herinnering aan Abe, Egbert, Willem, Darius Dhlomo en al die anderen.