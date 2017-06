Fleringen verliest en blijft in de vijfde klasse, MEC handhaaft zich

De deceptie bij Fleringen was groot na het laatste fluitsignaal. Fleringen blijft in de vijfde klasse door een minimale nederlaag tegen de ploeg uit Miste. Fleringen kreeg voldoende kansen om MEC te verslaan, maar was niet scherp in de afronding. "Wij hebben de wedstrijd gedomineerd en meer kansen gecreëerd dan MEC. Hun keeper verrichtte veel reddingen", aldus Dirksen.