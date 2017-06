Frank Eulderink keert terug bij Quick’20: ‘Wil weer ouderwets presteren’

Blij om weer terug te keren op het oude nest?

Eulderink: "Zeker. Eigenlijk was ik al een tijdje terug bij Quick. Vanaf november train ik al mee bij het eerste om mijn conditie op peil te houden. Ik mocht niet bij het eerste meedoen, dus heb ik een tijdje in een vriendenteam gespeeld bij Quick. Ook wel eens leuk, maar natuurlijk niet de bedoeling voor langere tijd."

Je bent twee seizoen weggeweest uit Oldenzaal. Bij twee verschillende clubs, maar bij beide werd het geen succes. Hoe kan dat?

"De stap naar SVZW wil ik niet als mislukt omschrijven. Het is ook geen groot succes geworden, maar ik heb er veel geleerd en heb me wel ontwikkeld als speler."

En bij HSC’21?

"Daar heb ik volgens mij maar een week of zes gespeeld. Spelen bij HSC’21 was totaal niet wat ik er van verwacht had. Dat ligt niet eens aan de club, maar om elke week vier keer alleen naar Haaksbergen te rijden en de combinatie met mijn werk bij de Marechaussee te maken… Dat liep totaal niet."

Frank Eulderink speelde in totaal slechts één duel voor HSC'21. Tegenstander: Quick'20. © Reinier van Willigen

Heb je er achteraf spijt van dat je Quick’20 hebt verlaten?

"Ik heb er geen spijt van dat ik een stap heb proberen te maken, maar ik had het een jaar later moeten doen. Dan had ik misschien wel een grotere stap kunnen maken dan een overstap naar SVZW. Ik had toen echter de knoop al doorgehakt om geen prof te willen worden, omdat ik het werk dat ik deed veel te leuk vond en dat vind ik nu nog steeds."