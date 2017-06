Geen promotie voor Neede, FC Het Centrum gedegradeerd naar de vijfde klasse

Neede speelde op het terrein van Witkampers de beslissingswedstrijd tegen Kilder, waar de ploeg in de eerste helft de betere was en meerdere keren paal en lat raakte. Kilder benutte de kansen wel en stond bij rust op een 2-0 voorsprong. In de tweede helft werd het via Rob Brendel al snel 2-1, maar besliste Kilder tegen de verhouding in de wedstrijd: 3-1.