Hempenius: van de hoofdklasse naar de vierde klasse

Dat is een forse stap terug, waarom?

"Ik wilde best bij Excelsior blijven, maar heb nooit wat van ze gehoord. Ik realiseer me dat ik daar goed verdiende en was zeker bereid om aardig wat in te leveren, maar als er geen voorstel komt ga je verder kijken. Ik had nog wel een of twee jaar op hoger niveau kunnen spelen, maar dan moet je ook weer langer reizen en drie keer trainen in de week. Ik ben onlangs vader geworden, dat maakte de keuze om lager te gaan spelen wat makkelijker. Zo hou ik meer tijd over voor die kleine."