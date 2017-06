HSC'21-speler Uguz ontslagen uit ziekenhuis na motorongeluk in mei

Uguz raakte op vrijdagochtend 19 mei zwaar gewond, nadat hij met zijn motor in botsing kwam met een personenauto. Dit gebeurde op de N18 in Haaksbergen. Na het ongeval heeft hij direct verschillende operaties ondergaan. In de avond kwam hij weer bij kennis. Een dag later mocht Uguz de intensive care verlaten. Deze woensdag - vierenhalve week later - mag hij dan eindelijk naar huis.

Heftig

"Het was heel heftig om mee te maken", vertelt Uguz. "Mijn maag was open gescheurd en mijn lever, nieren en mild aangetast. Daarnaast was ook mijn bovenarm doormidden, waren mijn ribben gekneusd en kreeg ik een longembolie."

Quote De mensen die mij hulp verleenden hebben mij erbij gehouden, want ik viel telkens bijna weg. Cenk Uguz

Uguz geeft dan ook aan dat hij het moeilijk heeft gehad. "De mensen die mij hulp verleenden hebben mij erbij gehouden, want ik viel telkens bijna weg." Dat hij woensdag weer naar huis mag, is een mooi moment voor hem. "Het gaat heel langzaam weer de goede kant op. Na vierenhalve week in het ziekenhuis was ik er helemaal klaar mee. Het is helaas gebeurd, ik kan het niet meer terugdraaien."

Revalideren