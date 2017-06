Joey Belterman is eerder dan verwacht terug in de Achterhoek

Fietsen

Thuiskomen is het zeker, maar wel wat vroeger dan gepland. Joey Belterman kan komend seizoen weer op de fiets naar het sportpark. "Twee jaar geleden had ik me niet kunnen voorstellen dat ik op 23-jarige leeftijd weer voor RKZVC zou gaan voetballen, de club waar het voor mij allemaal begon", vertelt de Achterhoeker. ,,RKZVC speelde toen nog in de derde klasse en ik bij de profs."

Tegenpool

Even vijf jaar terug in de tijd, het debuut van Belterman bij Heracles. "Peter Bosz was toen de trainer en hij zag het in mij zitten. Ik speelde op jonge leeftijd al best veel. Toen kwam Jan de Jonge, een tegenpool van Bosz. Hij was meer van het fysieke en ik kwam niet meer in de plannen voor."

Ongelukkige keuzes

In het kader van 'een stap terug doen in de hoop er vervolgens twee vooruit te maken', ging Belterman naar eerstedivisionist FC Den Bosch. Een succes werd het niet. Hetzelfde gold voor het afgelopen seizoen bij tweededivisionist Spakenburg. "Natuurlijk, je moet in eerste instantie altijd naar jezelf kijken. Als je op je achttiende debuteert in de eredivisie en op je 23ste naar de eerste klasse gaat, dan is er ergens iets niet goed gegaan. Ik ben niet erg gelukkig geweest in mijn keuzes de laatste jaren. Bij Den Bosch heb ik twee seizoenen gezeten en het was er eigenlijk constant onrustig. Drie trainers in twee jaar tijd zegt wel genoeg. Bij Spakenburg hetzelfde verhaal, daar heb ik in een seizoen tijd zelfs drie coaches gehad en zijn we gedegradeerd."