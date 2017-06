Juventa'12 moet weer Wierdense club worden: 'Geen sprake van leegloop'

Juventa'12 zag de afgelopen weken uiteindelijk vijf spelers vertrekken. Dat lijkt een leegloop, maar daar wil trainer Niek Woesthuis niets van weten. "Ik vond de berichtgeving omtrent Juventa wat ongenuanceerd. Er vertrekken vijf spelers, daar is ook niets aan gelogen. Echter, er komen drie spelers voor terug en daarbij komen er drie jongens uit de jeugd over die afgelopen seizoen minimaal tien wedstrijden hebben gespeeld. Dus daarom denk ik; leuk zo'n leegloop, maar dat valt reuze mee." Woesthuis geeft aan dat er meer naar het totaalplaatje gekeken moet worden. "Het zijn wel vijf spelers die allemaal naar een eerste of tweedeklasser gaan. Is het dan een leegloop? Ik denk dat het vanuit de vereniging gezien heel positief is dat spelers naar dat niveau gaan."

Communicatie had anders gekund

Lennart Mannes en Yunus Gungor vertrekken naar Luctor, terwijl ook Martijn Olde Olthof (DOS'37), Joshua ter Avest en Sten Knol (beide SVZW) vertrekken. "De spelers zijn zelf naar een andere vereniging gegaan, waarbij redelijk veel vanuit de pers is gekomen." De oefenmeester van Juventa'12 doelt hierbij vooral op het vertrek van Martijn Olde Olthof en Lennart Mannes. "Kijk, prima als spelers zich met andere clubs willen bezighouden en zich aanmelden bij een andere club, maar van Martijn is bijvoorbeeld nog helemaal niets bekend op de site van DOS. En als ik dat bij andere spelers zie, dan is dat al wel bekend allemaal."

Het is vooral de wijze waarop het gegaan is, die vraagtekens oproept bij de trainer. "Drie jongens hebben op tijd aangegeven dat ze kiezen om weg te gaan. Dat is prima. Lennart Mannes is een beetje een raar verhaal zoals dat gelopen is. Die heeft via whatsapp kenbaar gemaakt dat hij vertrekt," geeft Woesthuis aan, die aangeeft dat het met Martijn Olde Olthof hetzelfde ging. "Die wou het dinsdagavond bekend maken, maar ik start vanavond met een nieuwe groep. Ik kijk niet meer terug naar vorig seizoen en ook niet meer naar de afgelopen weken. Hij wilde het wel graag aan de spelersgroep kenbaar maken, maar dat hoefde van mij niet. Het kon dat wel via de app doen. Dit zijn situaties waarvan ik denk dat ze beter gekund hadden. We hebben twee geleden ons afscheid gehad van een aantal spelers. Als er wat speelt, wees dan eerlijk en vertel het dan."

Weer Wierdense club worden

Tegenover het vertrek van spelers, staat ook de komst van nieuwelingen. Martijn Telgenkamp keert na een jaar Luctor weer terug bij Juventa'12. "En vanuit de jeugd komen Lars en Thomas Tijhuis over, samen met Joris Lesscher. Zij hebben afgelopen seizoen al regelmatig meegedaan." Daarnaast komen Joost van Brouershaven en Sander Geerdink over van BSZV de Blauwwitters. "Er gaan er vijf weg, maar er komen er zes bij. Juventa wordt weer Juventa. Drie van de vijf spelers die vertrekken zijn jongens van buitenaf en als er dan vier van de eigen vereniging voor terugkomen wordt de vereniging steeds meer Juventa. Een echte Wierdense vereniging, dat is de slag die we willen slaan."