Longa'30 JO19-2 en Twentse ploegen grijpen naast titel 'allerslechtste voetbalteam'

Club uit Hengelo belt bij 4-0 achterstand thuiszitter Danny en gaat alsnog ronde verder

18:17 HENGEVELDE – Danny Hofhuis was op Hemelvaartsdag thuis bij zijn kinderen toen hij ineens gebeld werd of hij zo spoedig mogelijk naar Hengevelde wilde komen. Daar was doelman Mike ten Voorde van Hengelo geblesseerd geraakt en de ploeg had geen reservedoelman bij zich.