Mark Engberink kiest bij HSC'21 voor een nieuw begin

Ja, hij vindt zijn stap van RKC Waalwijk naar HSC'21 een felicitatie waard. "Ik heb deze beslissing genomen met het oog op de toekomst", zegt Mark Engberink (24). "Wilde ik tot m'n dertigste bij een club in de eerste divisie spelen waar, toch ook niet helemaal onbelangrijk, geen groot geld valt te verdienen? Of op hoog niveau bij de amateurs en investeren in mijn maatschappelijke carrière? Dat laatste dus."

Kleine kans

Toegegeven: het feit dat RKC niet met de Tukker verder wilde en echt interessante alternatieven in de profwereld uitbleven, maakte zijn beslissing om voor de amateurs te kiezen eenvoudiger. "Ik had in het verleden al vaker met HSC gesproken, maar toen ging ik eigenlijk nog vol voor het profvoetbal. Daar heb ik nu afscheid van genomen. Als je van dagelijks trainen naar drie keer in de week trainen gaat op een lager niveau, is de kans heel klein dat je ooit nog terugkeert als prof."

Rode kaart

Engberink wordt nu personal trainer. "Het is een opleiding van een jaar, maar ik kan hem door mijn sportachtergrond waarschijnlijk al sneller afronden", vertelt de verdediger, die drie jaar geleden nog hard op weg was naar een doorbraak in de eredivisie. Engberink stond bij Heracles al een aantal duels in de basis, maar na een rode kaart in de wedstrijd tegen PEC Zwolle veranderde alles.

"Ik ben er na de schorsing die volgde nooit meer ingekomen. Dat was wel even slikken, maar zo kan het gaan in topsport. Als ik die rode kaart niet had gekregen? Tja, dat weet je niet. Maar het heeft weinig nut om terug te kijken."

Volwassen

Klagen doet Engberink in elk geval niet. De periode bij Heracles en de afgelopen twee jaar bij RKC Waalwijk waren leerzaam, op en buiten het veld. In Brabant woonde Tukker Engberink voor het eerst op zichzelf. Koken, wassen... "Ik ben echt volwassen geworden", zegt hij met een lach. "Ik kan terugkijken op een leuke tijd in Waalwijk, ik heb er ook veel vrienden aan overgehouden."

Brabant is inmiddels ingeruild voor het ouderlijk huis in Twente. "Ik ben nog op zoek naar een woning, tot die tijd kan ik gelukkig bij m'n ouders in Lonneker blijven."