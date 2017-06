Ondanks hechtingen en liesblessure wil Pril handhaving 't Centrum: 'Ibuprofen en gaan'

Het is de eerste helft van de return van het duel Vasse tegen 't Centrum. Een luchtduel eindigt in blessurebehandeling voor Rick Pril. "Ik kwam van achter en sprong een stuk hoger. De verdediger raakte met zijn hoofd de zijkant van de mijne. Er zat een glip en het begon gelijk hevig te bloeden," zegt de middenvelder van de Enschedese club, die vastberaden was. "Onze leider zei dat ik gewisseld moest worden, maar dat wilde ik niet. Vervolgens vroeg de trainer aan mij: wat wil je nou? Ik wil doorspelen, pak hem maar in." Pril zette de wedstrijd voort en scoorde zelfs nog de aansluitingstreffer uit een strafschop. Toch is de vraag of het wel verantwoord was om door te voetballen. "De verzorger van Vasse vond van niet, maar ik dacht gewoon dichtplakken en voetballen. Het is degradatievoetbal. Ik ben een clubman, dus ik heb het er wel voor over. Ook mijn trainer Robert Brantenaar vond ik dat ik door kon." Met tulband op heeft Pril de zestig minuten volgemaakt. "Koppen probeerde ik wel te vermijden. Ik ben later gewisseld, omdat ik al drie weken met een zware liesblessure voetbal. Hoe ik dat volhoud? Gewoon een ibuprofen en gaan."

'zondag speel ik gewoon'

Zondag vierdeklasser 't Centrum ging hard onderuit tegen Vasse. De ploeg uit Enschede verloor met 5-1, terwijl het thuisduel nog werd gewonnen. "Het was een pittig potje tegen Vasse. Het was zwaar,lastig. Thuis wonnen met 2-1 en uit hebben we ze toch onderschat denk ik." En dus wacht zondag een beslissingsduel tegen Terwolde. De laatste kans op lijfsbehoud, dus het is zondag erop of eronder voor 't Centrum. "We spelen tegen Terwolde, op het terrein van Hector. We moeten de mouwen opstropen. Het zal echt degradatievoetbal worden, maar we weten echt niet wat we moeten verwachten van Terwolde." In ieder geval zal de ploeg moeten vechten voor de laatste kans. "Het bikkelen is er bij ons er met de paplepel ingegoten. Je geeft niet makkelijk op. Alles geven, dat is de mentaliteit die hoort bij het eerste. En zondag speel ik gewoon, met hechtingen in mijn hoofd en de blessure aan mij lies."