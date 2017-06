Ook Job Harmsen vertrekt bij FC Eibergen

Harmsen (18) scoorde afgelopen seizoen achtmaal voor FC Eibergen in de vierde klasse C. Het afgelopen maandag gepromoveerde FC Winterswijk krijgt ook Roar Stortelder bij de selectie. De doelman komt over van Grol. Eerder werd al bekend dat van FC Trias Cornelis Hofman en Giovannia Bartelds de overstap naar FC Winterswijk maken. Tevens heeft Koen Garretsen van HSC'21 zich over laten schrijven naar FC Winterswijk, maar de ex-prof wil vooralsnog niet in de hoofdmacht gaan voetballen