Opnieuw leegloop bij FC Eibergen: 'Zelfs vierde klasse wordt lastig'

Pech

Hoe het toch kan dat zo'n grote club telkens spelers ziet vertrekken? ''Ik denk dat het vooral te maken heeft met de pech van onze ligging'', zegt Schreur. ''We zitten tussen allemaal clubs in die het op dit moment heel goed doen. HSC'21 en Longa'30 spelen al jaren hoog, maar ook Bon Boys en Winterswijk doen het nu goed. Dat merk je als vierdeklasser dan meteen.''

Vierde klasse

Dat de club nog zo'n 1100 leden heeft, dat zegt volgens Schreur niet meer zoveel. ''Heel leuk en aardig, maar als er telkens zoveel spelers vertrekken dan kun je dat zelfs als grote club niet meer opvangen'', aldus de coach. ''Dan is meedraaien in de vierde klasse zelfs nog lastig. Helemaal met het vertrek van onze sterkhouders Maarten Teutelink en Jarno Meijer. Gezien hun leeftijd is het logisch dat zij lager gaan voetballen, maar het komt nu wel allemaal tegelijk.''

Tegenover het vertrek van de vele spelers is er ook goed nieuws voor FC Eibergen: Kevin van Lieshout van WVV'34 keert terug. ''Voor de rest zullen we vooral intern weer aan een elftal moeten bouwen. Achteraf gezien hadden we dit seizoen moeten promoveren om zo spelers te behouden of aan te trekken. Nu moeten we wéér opnieuw beginnen en dat wordt weer een zware klus.''