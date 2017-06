Promotiekus bij Losser, Achilles aan de sigaren

Volledig scherm Frank ter Horst, Michiel Nijhuis en Bram Egberink van Achilles Enschede vierden zaterdag het behalen van promotie met een sigaar. © Wilma Deuzeman

'Promotiesigaar'

Ze moesten er twee maanden op wachten, maar afgelopen zaterdag was het dan zover: de voetballers van Achilles Enschede konden aan de sigaren. Het idee van het rookmoment was al voor in april gepland, na de wedstrijd bij concurrent ASV'57. Door een 2-1 nederlaag in Aadorp bleven de rolletjes rooktabak destijds echter in de tas zitten. Na de winst in de nacompetitie tegen CSV'28 (2-0 en 3-3) kreeg Achilles zaterdag alsnog het welbeloofde rookmomentje.

Platte kar

Ook Avanti Wilskracht promoveerde dit weekeinde naar de derde klasse. Op tweede pinksterdag won de zondagclub uit Enschede de tweede wedstrijd in de nacompetitie. LSV werd aan de kant gezet (1-0 en 3-2), waardoor het maandag nog tot de late uurtjes feest was op en rondom Avanti. Met een mooie kar reed de ploeg een tocht rondom Glanerbrug, waarna het feest op het eigen sportpark werd voortgezet.

'Promotiekus'

KVV Losser greep dit seizoen naast de titel in 4A, maar in de nacompetitie lukte het de oranjehemden afgelopen weekeinde alsnog om promotie af te dwingen naar de derde klasse. HVV Hengelo werd verslagen (0-0 en 3-1). Daar hoort natuurlijk wel een echte 'promotiekus' bij.

Volledig scherm KVV Losser promoveerde dit weekeinde naar de derde klasse. Dat werd door twee spelers van Losser gevierd met een 'promotiekus'. © Christian van der Meij

Van vierdeklasser naar eersteklasser

In 2013 speelde BWO nog in de vierde klasse, maar volgend seizoen gaat de club uit Hengelo toch echt in de eerste klasse spelen. Het tweeluik met Stevo werd afgelopen maandag winnend afgesloten, waardoor de blauw-witten opnieuw geschiedenis schreven. Een prachtig afscheid voor trainer Otto Krabbe, die deze zomer naar Rigtersbleek vertrekt.

