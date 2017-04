Rigtersbleek moet opnieuw waken voor degradatie: 'Er is geen paniek'

EERSTE KLASSE EENSCHEDE - Rigtersbleek hinkt tegen de gevarenzone aan. Maar aanvoerder Jasper Agelink is duidelijk na het 1-1 gelijkspel tegen Heino: "Degraderen is geen optie. Dat accepteert de club ook niet. We hebben spelers die niet in de tweede klasse thuishoren."

Agelink wil het niet meemaken om twee opeenvolgende seizoenen te degraderen met Rigtersbleek. De stand liegt echter niet. 'De Bleek' staat twee posities en twee punten boven een nacompetitieplek. Aangezien het een duel meer speelde dan de volledige concurrentie, mag zelfs directe degradatie niet worden uitgesloten. "Niets is vanzelfsprekend in deze competitie. Wij gaan elke wedstrijd in met het plan om te winnen, maar dat doen al onze tegenstanders ook", aldus Agelink, die na een uur spelen in het thuisduel met Heino (1-1) uitviel met een liesblessure.

Quote De klad zit er een beetje in Rigtersbleek-aanvoerder Jasper Agelink

Rigtersbleek speelde een ijzersterke tweede periode, maar het begon stroef aan de competitie en volgens Agelink 'zit de klad er de laatste weken een beetje in'. Waar dat aan ligt? "Ik weet het niet. Tegen ploegen die hoog op de ranglijst staan doen we het goed, maar tegen concurrenten laten we punten liggen. We spelen de laatste weken iets compacter en zakelijker, omdat we vaak counters om de oren kregen. Daardoor krijgen we minder doelpunten tegen."

Prima sfeer

Ondanks de penibele situatie van de roodwitten is er met het groepsgevoel niets mis, volgens de lange verdediger. "Er is geen paniek. De sfeer is ook prima in de groep. Wij zijn vrijdag nog lekker de stad in gegaan met de selectie."

Dat de Enschedeërs minder treffers om de oren krijgen is één, doelpunten maken blijft een probleem. De selectie moet het voorlopig doen met een gezamenlijke productie van 28 treffers. "Wij hebben geen spits die vijftien treffers maakt. Eerder hadden we Bas Postma en dan weet je voor het seizoen al dat hij vijftien tot twintig treffers maakt. We spelen nu met Ricardo Teunissen in de spits, van origine een middenvelder. Hij maakt niet zo veel treffers, maar dat kan ik hem niet verwijten", aldus trainer John Gielink.

Nog vijf competitiewedstrijden staan er op de rol. Gielink neemt in de zomer afscheid van Rigtersbleek en begint een nieuw avontuur bij FC Winterswijk. Hij wil hoe dan ook niet met een degradatie vertrekken. "Ik leg al mijn energie in de ploeg en kijk altijd eerst naar mijzelf, en dan naar de ploeg. Zo kritisch ben ik wel. Wij hebben een selectie waarmee je in de eerste klasse thuishoort, maar dat zegt niet altijd alles. Zeker niet in deze competitie."