Roemrucht Boys-10 maakt na stevige onderhandeling overstap naar PW

Geen normaal elftal

Boys-10 is geen normaal elftal, zoveel is wel duidelijk. Spelend in het groene shirt met in plaats van shirtreclame een grote opdruk ter ere van overleden ploeggenoten ploeggenoten/vrienden Dennis van Unen (Buffel) en Boris Dijkhuizen (Vibster) vallen de spelers meteen al op. Daarnaast zijn de spelers verantwoordelijk voor de vriendschapsband tussen hun FC Twente en de Schotse stad Stranraer, die door hun inspanningen om de laatste wens van Dennis van Unen, het bijwonen van Celtic-Glasgow Rangers, ontstond. Nadat Enschedese Boys ophield te bestaan was dan ook de vraag hoe het verder moest met dit speciale elftal. ‘We hebben wel overwogen De Boys over te nemen en een doorstart te maken. Maar je moet realistisch zijn, diep in je hart lijkt het geweldig om de prachtige historie van de Boys te redden, maar het is gewoon niet haalbaar’, vat Jeroen Gerritsen de ingelaste vergadering samen. 'Natuurlijk hebben we FC Twente gebeld. Jullie moederclub dreigt ten onder te gaan, wat kunnen jullie voor ons betekenen. Nou in elk geval een stuk publiciteit was het antwoord. Maar het was al te laat, in het beste geval maak je een nieuwe start, maar dan nog zit je met misschien 150 leden en kun je weinig.'