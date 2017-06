Stevo-doelman Kreuwel vliegt terug voor beslissingswedstrijd

Met we bedoelt Kreuwel naast zichzelf ook nog de voorzitter van de club en de leider van het eerste elftal. "Voorzitter Eddy Droste, die eveneens op Mallorca is komend weekend, belde mij met het bericht dat hij een retourtje kon boeken. We zouden dan zondagmorgen landen." Zo gezegd zo gedaan. Kreuwel vertrekt vrijdagmorgen met een paar vrienden richting de Spaanse zon, om vervolgens twee dagen later de beslissingswedstrijd van zijn elftal mee te kunnen maken. "Dat wordt zaterdag op tijd naar bed."

Stevo en TVC'28 strijden in een rechtstreeks duel om een plekje in de eerste klasse. De club uit Geesteren probeerde in een eerder stadium tevergeefs de wedstrijd naar voren te halen. "Daar ging TVC'28 niet mee akkoord. Je gaat er ook niet vanuit dat het zover gaat komen. Deze vakantie hebben we in maart al geboekt", aldus Kreuwel. "Als het niet was gelukt om een vlucht te boeken was ik thuis gebleven. Dat had ik ook al met de trainer overlegd."