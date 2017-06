Stevo-speler ziet in ziekenhuis zijn team via Skype van TVC'28 winnen

ALMELO - Door een schorsing zou hij sowieso niet spelen in d e beslissingswedstrijd tegen TVC'28 (3-0 winst) , maar Stevo-verdediger Stijn Harmelink had niet verwacht dat hij de wedstrijd vanuit het ziekenhuis zou moeten bekijken. Afgelopen donderdag werd hij in Almelo opgenomen met een ontsteking aan zijn been.

Als Harmelink woensdagavond naar bed gaat, is er geen vuiltje aan de lucht. "Donderdagmorgen werd ik wakker met een dikke bult op het been. Ik wist niet wat het was en heb direct gebeld. Vervolgens ben ik met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek het te gaan om een bacterie aan mijn rechterbeen." Nog dezelfde dag wordt de linkspoot geopereerd. "De wedstrijd tegen TVC'28 was niet het eerste waar ik aan dacht. Ik was toch al geschorst dus kon niet meedoen, maar dit is wel even wat anders. Inmiddels gaat het weer wat beter."

Live

Toch heeft Harmelink niet heel veel hoeven missen van de 3-0 overwinning van zijn ploeg op de aartsrivaal. "Mijn vriendin kwam met het geweldige idee om de wedstrijd via Skype te filmen. Die heeft dus de hele middag met haar telefoon langs de lijn gestaan. Daarna is ze met mijn broer naar het ziekenhuis gereden." Zo zag Harmelink dat Stevo in het laatste kwartier de wedstrijd naar zich toe trok en handhaving veilig stelde. "Heel scherp was het beeld niet, maar dat het de eerste helft gelijk op ging was wel duidelijk. Bij zulke wedstrijden ligt het toch vaak aan de vorm van de dag."

Twitter