't Peeske-Rekken: een wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden

VARSSEVELD - Vraagt de KNVB voetballers in het vervolg een mijnwerkershelm mee te nemen naar beslissingswedstrijden? Misschien wel, want het beslissingsduel tussen 't Peeske en Rekken (4-5) was donderdag een aanfluiting.

Voor de voetballers van 't Peeske en Rekken stond er donderdag veel op het spel. De winnaar mocht in de vierde klasse blijven, de verliezer daalde af naar de kelder van het amateurvoetbal. Daarom wekte het bevreemding dat het belangrijke duel door de KNVB vastgesteld was om 20.00 uur op de accommodatie van SC Varsseveld. ,,Wij hebben geen verlichting op het hoofdveld en dat hebben we de clubs ook gezegd'', vertelde bestuurslid Bas Arentsen van Varsseveld voor het beslissingsduel.

Sportlink

,,We waren dan ook verbaasd dat de KNVB de wedstrijd bij ons had ingepland. Dat zag ik dinsdagavond ineens op sportlink. Wij willen met alle plezier het veld ter beschikking stellen, zijn er verder ook geen partij in. Maar als er verlengd moet worden, is het donker.'' En zo ver kwam het ook. Na 90 minuten stond het 3-3 en moest er 2 x 15 minuten verlengd worden. Dat was gezien de ingevallen duisternis onmogelijk, moet ook scheidsrechter Peter Bloksma hebben gezien. Toch begon hij om 21.50 uur aan de verlenging. Dat was niet alleen uit sportief oogpunt een slechte beslissing, het was zelfs onverantwoord.

Statement

Dat spelers en trainers op het veld bleven, mag ook hen worden aangerekend. Ze hadden een statement moeten maken: de kleedkamer opzoeken omdat verder spelen onmogelijk was. Midzomernachten komen in Nederland nu eenmaal niet voor en dus ook in Varsseveld niet. In de verlenging, waarin nog driemaal gescoord werd, zagen spelers en toeschouwers geen hand voor ogen meer. Bloksma stuurde 't Peeske-verdediger Michael Gosseling uit het veld, maar kon de vermeende overtreding nooit hebben geconstateerd. Hij stond veel te ver weg en ging enkel en alleen af op het geluid van de schreeuwende Rekken-speler.

Uiteindelijk won Rekken na de verlenging met 4-5 en werd het voor 't Peeske uit Beek letterlijk en figuurlijk een inktzwarte avond.