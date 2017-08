Toernooi bij Excelsior’31 opwarmer richting het echte werk

De vierde editie van het toernooi begint dinsdag om 18.30 uur met de poulefase. Ieder team speelt twee wedstrijden van 45 minuten. Is er na het laatste fluitsignaal geen winnaar, dan zorgen shoot-outs voor de beslissing. Zaterdag gaat het toernooi om 13.00 uur verder met de laatste poulewedstrijden van elk dertig minuten. De nummers één en twee van de twee poules gaan door naar de winnaarsronde, de nummers drie en vier spelen de verliezersronde. De finale is zaterdag om 16.00 uur. De toegang is zowel vanavond als in het weekeinde gratis.

Ezafzafi

Excelsior won vorig seizoen in eigen huis het toernooi. Afgelopen weekeinde oefende de hoofdklasser nog tegen derdedivisionist HSC’21. Het werd 1-1. Hakim Ezafzafi, die na lang blessureleed weer fit is, scoorde namens Excelsior. De Rijssenaren beginnen de competitie in het eerste weekeinde van september met een uitduel bij Huizen, een week later wacht de eerste thuiswedstrijd (tegen Sparta Nijkerk). Voor de overige amateurteams start de competitie in het laatste weekeinde van september.