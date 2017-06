Trainer Jan Exel stopt per direct bij Daarlerveen

Exel en Daarlerveen kenden afgelopen jaar een 'superseizoen' met een vijfde plaats in de vierde klasse D. De kleine amateurclub heeft voor komend seizoen echter moeite een brede selectie op de been te krijgen. Momenteel herbergt de selectie ongeveer 13 spelers. Oproepen om bij Daarlerveen te komen spelen via sociale media leverden tot dusver nog niets op.

"Dan weet je dat het een heel zwaar jaar wordt", zegt Exel. Hij benadrukt dat Daarlerveen en hij in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. "De club heeft begrip voor mijn keuze. We zijn al een aantal maanden bezig, maar telkens lopen we tegen een muur op. Daarlerveen blijft wel actief in de standaardcompetitie."