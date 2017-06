Twee promovendi in finale Marinus Goedharttoernooi

Voor UDI is het de eerste keer sinds 1971 dat de finale weer is bereikt. Donderdagavond was de ploeg van trainer Tonnie Nanninga met 2-1 te sterk voor Victoria'28. Die ploeg speelde met een combinatie van A1 en 2e elftal spelers in verband met de nacompetitie. UDI neemt het in de finale op tegen Sportlust Glanerbrug, dat na strafschoppen te sterk was voor derdeklasser Sportclub Enschede. Nadat Sportclub een strafschop miste, schoot Oliver Temelkov zijn ploeg naar de finale.